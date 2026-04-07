Armando Izzo sulla relazione con Raffaella Fico: "Devo prendermi una pausa"

Raffaella Fico e Armando Izzo

Armando Izzo, 34 anni, condivide sui social una nota ufficiale in cui parla della relazione con Raffaella Fico, 38 anni. "Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa - scrive il calciatore in una storia pubblicata su Instagram - È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano".

Riguardo la sua scelta, Armando Izzo precisa: "Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte."