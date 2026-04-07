Armando Izzo sulla relazione con Raffaella Fico: "Devo prendermi una pausa"

Armando Izzo, 34 anni, condivide sui social una nota ufficiale in cui parla della relazione con Raffaella Fico, 38 anni. "Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di fermarmi e di prendermi una pausa - scrive il calciatore in una storia pubblicata su Instagram - È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano".
Riguardo la sua scelta, Armando Izzo precisa: "Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte."
A fine 2025 Raffaella Fico e Armando Izzo hanno affrontato la terribile perdita del bambino che aspettavano. "Io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita", scriveva il calciatore sui social nell'annunciate di aver perso il bimbo che portava in grembo Raffaella Fico.
"Il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", aveva scritto Izzo, aggiungendo in un'altra storia su Instagram il nome che la coppia aveva pensato per il figlio: "Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori".
Ospite a Verissimo a inizio 2026, Raffaella Fico aveva condiviso il suo doloroso vissuto: "Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all'ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: 'Ti fai solo del male'".