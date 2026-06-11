Alessandro Borghi, la foto con il figlio Heima

Alessandro Borghi papà innamorato del suo Heima. La compagna dell'attore, Irene Forti, ha pubblicato sui social uno scatto dell'attore, 39 anni, insieme al loro bambino, nato nel 2023. Di recente Alessandro Borghi ha parlato in un'intervista della sua vita da papà: "Ho la fortuna di avere un figlio che ha completamente cambiato la mia vita. Posso avere problemi durante la giornata, ma quando torno a casa tutto svanisce: lui riesce a trasformare le negatività in energia positiva".



Alessandro Borghi e Irene Forti, di professione psicologa, si sono conosciuti nell'estate del 2019 a Londra. L'annuncio dell'attesa del primo figlio è arrivato sul red carpet dell'anteprima romana del suo film Le otto montagne. A maggio del 2023, l'attore in un'intervista aveva annunciato la nascita del primo figlio, spiegando anche il significato del nome Heima: "Io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme e, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, in cui facevamo lunghe camminate. Una volta siamo stati in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce e gentile che un giorno ci ha raccontato una cosa molto particolare. Eravamo su una strada dove a sinistra c'era il temporale e a destra il sole, si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo. E quella parola è 'heima'. Io ci ho pensato, e la sera, tornando a casa, ho detto a Irene che sarebbe stato un nome bellissimo da dare a una persona".



Nel video sotto, la storia di Alessandro Borghi.