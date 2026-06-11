Lino Guanciale è diventato papà per la seconda volta. L'attore, 47 anni, ha annunciato sui social, a sorpresa, la nascita del secondo figlio Giacomo. "Sei arrivato il 31 maggio e hai portato un sole diverso, un'amplificazione della luce nella stanza e nello spazio fra di noi. Praticamente una stella: una piccola stella pulsante e discreta, piovuta nelle nostre vite per scaldarle e illuminarle ancora, per spostare ancora più vicino, praticamente ai nostri piedi, l'orizzonte della felicità", ha scritto Lino Guanciale, pubblicando lo scatto delle manine di entrambi i figli.

"Chi ti tiene per mano in questa foto è chi non ti lascerà mai solo e già oggi si affaccia al tuo lettino per sorriderti, accarezzarti, baciarti, proteggerti: è tuo fratello Pietro, che davanti a te si scioglie. Come la tua mamma Antonella e il tuo papà Lino, testimoni increduli di tanta meraviglia", spiega l'attore. E conclude: "Benvenuto al mondo, Giacomo, amore nostro".