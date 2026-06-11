Sienna Miller sposerà Oli Green. L’attrice, 44 anni, e il compagno, 29 anni, saranno presto moglie e marito. La conferma è arrivata dal portavoce di Sienna Miller a Vogue.



Sienna Miller e Oli Green si sono conosciuti nel 2021 a una festa di Halloween organizzata da amici in comune. Sono apparsi insieme in pubblico per la prima volta nel 2022. Nel 2024 sono diventati genitori di una bambina di cui non è stato reso noto il nome. Nel 2026, la coppia ha accolto il secondo figlio di cui non hanno reso noto né sesso né nome. L'attrice è mamma anche di Marlowe, nata nel 2012 dalla relazione con Tom Sturridge.