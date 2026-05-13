Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta. L’attrice, 44 anni, ha confermato in un'intervista la nascita del terzo figlio.

“È successo. Ho un minuscolo bebè nella stanza accanto", ha detto Sienna Miller a E!, senza svelare sesso e nome del bambino. Riguardo alla terza maternità, ha aggiunto: "Mettere insieme frasi di senso compiuto è un po’ difficile. Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bambino".

Per Sienna Miller è il secondo figlio con il compagno Oli Green, 29 anni. Nel 2024 la coppia ha accolto una bambina di cui non è stato reso noto il nome. L'attrice è mamma anche di Marlowe, nata nel 2012 dalla relazione con Tom Sturridge.

L'annuncio della terza gravidanza è avvenuto sul red carpet dei Fashion Awards dove, lo scorso dicembre, l'attrice ha sfilato con il pancione.