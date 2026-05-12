Natalia Paragoni racconta il parto: "Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò"

Natalia Paragoni, 28 anni, ha condiviso su Instagram l'esperienza del secondo parto che l'ha vista dare alla luce Beatrice, la sua seconda figlia avuta con Andrea Zelletta, 32 anni. "Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò", scrive l'influencer sui social nel rispondere alla domanda di una follower che le chiede come è andato il parto.

"Mille volte il parto normale per mia esperienza personale - continua nelle sue storie Instagram Natalia Paragoni - Il cesareo è comunque un'operazione che ha bisogno di più tempo per guarire. Io ho avuto anche la tosse, quindi un dolore, mamma mia!".

Riguardo alla piccola Beatrice, aggiunge: "Ho partorito a 36 settimane e 3 giorni. Tutto ok per Bea fin da subito! Vi posso dire che è una grande mangiona".

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono genitori anche di Ginevra, venuta al mondo a luglio del 2023. Riguardo a come la primogenita ha accolto la sorellina, Natalia ha raccontato: "Quando l'ha vista le si sono illuminati gli occhi. È stato bellissimo! Ginny agitata e super curiosa".