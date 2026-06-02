Legati dal 2006, Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono sposati il 2 giugno del 2014. Dal loro amore sono nati i figli Giacomo e Greta Lucia.

Elena Santarelli, 44 anni, condivide su Instagram alcune foto piene d'amore e una dolce dedica per il marito Bernardo Corradi , 50 anni, a 12 anni dal fatidico sì . "Quanto ti amo - scrive la showgirl per il suo compagno di vita e padre dei suoi figli a corredo degli scatti del matrimonio pubblicati sulle sue storie social - Le tue mani mi sorreggono ogni volta che crollo. La nostra storia forte, resiliente e piena d'amore ".

Elena Santarelli e Bernardo Corradi parlano della loro storia d'amore e dei figli a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato del loro amore.

Ripercorrendo l'inizio, nel 2006, della loro relazione, la showgirl aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti in discoteca, lui mi ha cercata dopo ma io ero fidanzata, poi quando quella relazione è finita l'ho contattato io. La prima sera che è venuto da me, l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco".

"Se l'ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico. Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", le aveva fatto eco l'allenatore. La coppia ha due figli, Giacomo e Greta Lucia.