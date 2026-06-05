Rosalinda Cannavò parla sui social della maternità e ammette di attraversare un periodo complesso con la figlia Camilla, nata a settembre del 2024. "Camilla è in una fase un po' particolare, è entrata nella fase dei terribili due. Quindi qualsiasi cosa le proponiamo, sia io che il padre, è quasi sempre un no secco, categorico, fa sempre l'opposto di quello che le diciamo", spiega l'influencer e attrice, 33 anni.



"Io mi sto documentando, so che è una tappa evolutiva importante, però ho quei momenti in cui non posso fare a meno di temere che poi in futuro diventi una bambina che non ascolta, una bambina maleducata, quindi mi metto molto in discussione io come genitore - aggiunge Rosalinda Cannavò -. Mi chiedo se sto sbagliando qualcosa in questa tappa evolutiva importante per lei. Non avendo amiche con bambini dell'età di Camilla non ho nemmeno un metro di paragone o comunque un confronto con una mamma che possa dirmi 'Guarda, stai tranquilla, non stai sbagliando nulla'".



L'attrice sta valutando di chiedere aiuto a una figura esperta: "Sto pensando seriamente di rivolgermi a una pedagogista, anche per avere delle rassicurazioni, per avere delle indicazioni, per essere guidata in questo percorso. Camilla ha avuto un cambiamento veramente molto drastico e io temo di fare le cose sbagliate e di non sapermi muovere in questa sua fase importante".

Dopo la nascita di Camilla, Rosalinda Cannavò ha usato spesso i social per parlare anche delle difficoltà della maternità. "La maternità è una cosa meravigliosa. Ma i crolli ci sono, è normale. Non siamo invincibili e io all'inizio pensavo di riuscire a fare tutto, mi sentivo veramente invincibile e invece ho scoperto di non esserlo e di essere più fragile di quello che pensavo di essere", aveva ammesso pochi mesi dopo il parto.

In un'altra occasione, l'attrice e influencer aveva detto: "È un momento davvero difficile: mi ritrovo a lottare per fare anche solo le cose più semplici, come togliere il pigiama al mattino o pettinarmi i capelli. La mia casa, una volta ordinata, è diventata un campo di battaglia, e l'ansia di non riuscire a mantenere i miei standard di perfezione mi assale costantemente".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presentano a Verissimo la figlia Camilla