Rosalinda Cannavò parla della maternità: “Sono più fragile di quello che pensavo”

Rosalinda Cannavò parla delle difficoltà incontrate durante la maternità. L'attrice si apre con i follower con delle storie Instagram mentre allatta la figlia Camilla, avuta con Andrea Zenga il 7 settembre scorso. "Ieri ho avuto un importante crollo. Non volevo mostrarmi in determinate condizioni. La maternità è una cosa meravigliosa. Ma i crolli ci sono, è normale", racconta.

Rosalinda Cannavò ammette le difficoltà che sta vivendo da neomamma: "Non siamo invincibili e io all'inizio pensavo di riuscire a fare tutto, mi sentivo veramente invincibile e invece ho scoperto di non esserlo e di essere più fragile di quello che pensavo di essere".

Rosalinda, però, si sente fortunata: “Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?”. L’attrice ammette di essere ancora in cerca di equilibrio, anche nel rapporto con l’allattamento: "Stiamo lottando un po' con allattamento e biberon, ma io la amo più della mia vita”.

Dopo la nascita di Camilla, Rosalinda Cannavò, ospite a Verissimo insieme ad Andrea Zenga, aveva condiviso l'emozione della nascita di Camilla: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".