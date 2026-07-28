Andrea Dal Corso, la foto dopo l’incidente. Teresa Langella: “Tragedia immensa, una famiglia piange una persona che non c’è più”

"Ti guardo e so che averti qui oggi è un miracolo": con queste parole Teresa Langella pubblica uno scatto di Andrea Dal Corso con entrambe le braccia ingessate, dopo l'incidente frontale in auto . L'ex tronista di Uomini e Donne , 34 anni, spiega il motivo per cui lei e il marito non hanno parlato di quanto accaduto finora: "In questi giorni ho protetto il nostro silenzio perché era l'unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi. È stato, ed è, la forma di rispetto più profonda verso una tragedia immensa e verso una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c'è più ". "Noi siamo qui, con la consapevolezza di quello che poteva essere e la forza di rimettere insieme i pezzi, un passo alla volta. Grazie profondamente a tutti voi per i messaggi di vicinanza", conclude Teresa Langella, legata all'ex corteggiatore dal 2019 e sposata dal 2024 .

Pochi giorni fa Andrea Dal Corso, 39 anni, aveva annunciato di aver avuto un incidente in auto: "Ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne uno, ma sto bene".

"La nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'una dell'altro", erano state le parole di Teresa Langella.



Nel video sotto l'ultima intervista di Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Verissimo.

