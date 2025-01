Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Presto un fratellino per Camilla"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presentano a Verissimo la figlia Camilla, di quattro mesi, e parlano dei sogni per il futuro

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presentano a Verissimo la figlia Camilla. "Sta andando benissimo. Io e Andrea insieme siamo una forza. Siamo felicissimi", afferma l'attrice dei suoi primi quattro mesi da mamma, senza nascondere i momenti più difficili: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti".

Riguardo alla maternità, Rosalinda aggiunge: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". La coppia non nasconde il desiderio di allargare presto la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".

Per quanto riguarda il matrimonio, Andrea Zenga afferma: "Mi piacerebbe sposarmi quando Camilla sarà più consapevole, quando potrà ricordarsi per renderla partecipe". Rosalinda Cannavò aggiunge: "Il passo più importante è già qui con noi. Il matrimonio sarebbe soltanto un passo in più".