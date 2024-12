Rosalinda Cannavò, 32 anni, condivide sui social una riflessione sul particolare momento che sta vivendo insieme alla figlia Camilla, nata lo scorso settembre. "Da qualche giorno, Camilla vuole dormire solo attaccata a me - scrive l'attrice in una storia su Instagram - Ogni volta che cerco di poggiarla nel lettino, percepisce immediatamente il distacco e inizia a piangere disperatamente. È un momento davvero difficile: mi ritrovo a lottare per fare anche solo le cose più semplici, come togliere il pigiama al mattino o pettinarmi i capelli. La mia casa, una volta ordinata, è diventata un campo di battaglia, e l'ansia di non riuscire a mantenere i miei standard di perfezione mi assale costantemente".

"Tuttavia, in mezzo a questa tempesta, - continua Rosalinda nella sua riflessione sulle sfide della maternità - sto iniziando a rendermi conto che questa situazione mi offre l'opportunità di rivedere le mie priorità. È un momento di crescita, sia per me che per Camilla, e sto imparando a dare importanza a ciò che conta davvero: il nostro legame, la sua serenità e la bellezza di questo periodo, anche se imperfetto".

Rosalinda Cannavò ha festeggiato da poco il suo primo compleanno da mamma. "Non riesco più a ricordare la mia vita prima di te", ha scritto l'attrice nella didascalia dei teneri scatti davanti all'albero di Natale insieme alla piccola Camilla - Grazie a tutti per gli auguri e soprattutto grazie Andrea per questa serata a tre".

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea"

Ospite a Verissimo insieme ad Andrea Zenga, Rosalinda ha condiviso la sua gratitudine nei confronti del compagno: "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto".

Riguardo alla gioia di diventare mamma, l'attrice ha aggiunto: “Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?”.