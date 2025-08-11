Da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Serena Brancale e Dario Morello: ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Serena Brancale e Dario Morello: i cuori Vip tornano a battere nell'estate 2025.

La storia d’amore tra TrigNO e Chiara Bacci è nata nella scuola di Amici 24. Dentro la stessa scuola è nato anche l'amore tra Alessia Pecchia e Luk3.

L'amore è sbocciato anche tra Francesca Bosco e Jacopo Sol. Una volta usciti dalla scuola di Amici, il cantante e la ballerina hanno iniziato a condividere dolci momenti sui social.

Continua la relazione tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Anche loro si sono conosciuti dentro la scuola di Amici nel 2023.

A Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. La coppia sta vivendo la sua nuova quotidianità, di cui condivide alcuni momenti sui social.

Un nuovo amore anche per Can Yaman che sta frequentando la dj Sara Bluma. La coppia è apparsa per la prima volta in pubblico sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, scambiandosi anche un bacio davanti ai fotografi. Sui social, la coppia condivide romantici momenti della loro prima estate insieme.

Davide Bonolis sembra aver trovato l'amore con Martina Dotti, con cui ha trascorso dei giorni a Formentera. Giacomo Giorgio si sarebbe innamorato di Maddalena Botta, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Emanuele Filiberto sta trascorrendo l'estate con la sua nuova compagna Adriana Abascal. I due si sono incontrati grazie ad amici comuni in Svizzera.

Nel video sopra, le nuove coppie da tenere d’occhio nell’estate 2025.