Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, le nuove foto dopo "Uomini e Donne"

La coppia, nata a Uomini e Donne, pubblica alcuni scatti della sua nuova quotidianità: "Il modo più rapido per sapere se una cosa funzionerà per te è provarla"

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sembrano sempre più affiatati. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la coppia sta vivendo la sua nuova quotidianità, di cui condivide alcuni momenti sui social.

Foto insieme, tra cui quella di un bacio e una dedica: "Il modo più rapido per sapere se una cosa funzionerà per te è provarla". Tra gli scatti anche uno in cui l'ex corteggiatrice sta cucinando. L'ex tronista infatti ha rivelato di aver scoperto fuori dal dating show che "Cristina è una cuoca fantastica".

"Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”, ha detto l'ex tronista a Witty Tv.

Gianmarco Steri ha 29 anni ed è nato e vive a Roma, dove lavora come barbiere. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Martina De Ioannon, è tornato nel programma come tronista. Al termine del suo percorso, Gianmarco ha scelto di uscire dal programma con Cristina.