Addio a Christian. Il cantante, simbolo degli anni '80, è scomparso all'età di 82 anni. A darne notizia, la famiglia. Christian era ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia cerebrale.

Nato a Palermo nel 1943, Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi - questo il nome completo del cantante - raggiunse l'apice del successo negli anni '80 con brani come Daniela, Cara, Notte serena. Fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias, per i modi eleganti e lo stile romantico.

Dal 1986 al 1997, Christian è stato sposato con Dora Moroni con cui ha avuto il figlio Alfredo, che l'ha reso anche nonno. Ospite a Verissimo, Dora Moroni aveva parlato dei suoi rapporti con l'ex marito: "Può succedere di separarsi, oggi siamo amici e nonni. Ci sentiamo".