Addio al cantante Christian
Il cantante, simbolo degli anni '80, è scomparso all'età di 82 anni
Addio a Christian. Il cantante, simbolo degli anni '80, è scomparso all'età di 82 anni. A darne notizia, la famiglia. Christian era ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia cerebrale.
Nato a Palermo nel 1943, Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi - questo il nome completo del cantante - raggiunse l'apice del successo negli anni '80 con brani come Daniela, Cara, Notte serena. Fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias, per i modi eleganti e lo stile romantico.
Dal 1986 al 1997, Christian è stato sposato con Dora Moroni con cui ha avuto il figlio Alfredo, che l'ha reso anche nonno. Ospite a Verissimo, Dora Moroni aveva parlato dei suoi rapporti con l'ex marito: "Può succedere di separarsi, oggi siamo amici e nonni. Ci sentiamo".
Leggi anche
L'annuncio
È nata la figlia di Rebecca Manenti
È nata la figlia di Rebecca Manenti
OSPITI
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 27 e domenica 28 settembre
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 27 e domenica 28 settembre
PERSONAGGI
Dall'infanzia in collegio al ritorno al Grande Fratello
Dall'infanzia in collegio al ritorno al Grande Fratello