Serena Brancale, la storia d'amore con il pugile Dario Morello: "Sono fortunata, è il mio primo fan"

Serena Brancale parla a Verissimo della sua storia d'amore con il pugile Dario Morello, soprannominato Spartan: "Stiamo insieme da poco, ma sono molto felice. Lui è molto rispettoso, forse perché fa un mestiere che insegna il rispetto per sé e per gli altri".

La cantante, 35 anni, afferma di sentire il sostegno del compagno, 31 anni, anche nel suo lavoro: "È felice per qualsiasi cosa io faccia, non è geloso, è il mio primo fan. Mi guarda sempre con gli occhi dell'amore. Sono fortunata perché è una persona serena e sempre felice e in questo momento ci voleva serenità".