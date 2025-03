Bianca Guaccero, l'amore per Giovanni Pernice: "Vorrei costruire una nuova vita insieme a lui"

"Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L'ho aspettato tanto, ma è giusto così", la conduttrice parla della storia d'amore con il ballerino Giovanni Pernice e dei loro sogni per il futuro

Bianca Guaccero parla a Verissimo della storia d'amore con Giovanni Pernice, conosciuto durante la sua recente esperienza a Ballando con le stelle. "Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede", dice la conduttrice, 44 anni, riguardo l'inizio della loro storia.

Per quanto riguarda la loro relazione oggi: "Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L'ho aspettato tanto, ma è giusto così". Dei sogni per il futuro, Bianca Guaccero dice: "Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico 'nuova vita' intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare".