Dall'infanzia a oggi, la vita di Floriana Secondi è stata spesso un percorso in salita. Una strada che l'ha portata anche in vetta, grazie alla sua vittoria della storica terza edizione del Grande Fratello. Si dice che si torni sempre dove si è stati bene, e infatti Floriana prenderà parte di nuovo al reality, questa volta non come concorrente, ma in studio al fianco della conduttrice Simona Ventura.

L'infanzia difficile di Floriana Secondi

Nata a Roma il 5 maggio 1977, Floriana Secondi conosce le prime difficoltà che le riserva la vita già da piccola. Dopo la separazione dei genitori, Floriana è stata mandata in collegio, un'esperienza che ha lasciato un segno indelebile sulla sua personalità. Il suo rapporto con i genitori non è stato facile, soprattutto con la madre che in passato ha avuto a che fare con il mondo della prostituzione e della tossicodipendenza. Nonostante i problemi, Floriana ha più volte dichiarato di non aver mai smesso di voler bene alla mamma, sebbene il legame con lei resti una ferita difficile da rimarginare.

La rivincita di Floriana Secondi grazie al Grande Fratello

Barista, cameriera, animatrice di villaggi turistici, sono solo alcuni dei lavori che Floriana Secondi ha fatto prima di approdare al Grande Fratello, programma che la vedrà trionfare nel 2003 e che le cambierà la vita per sempre. Un'edizione, la terza italiana del reality, che l'ha vista confrontarsi con altri concorrenti divenuti celebri, come Luca Argentero e Pasquale Laricchia. I grandi amori, si sa, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e così è stato anche per Floriana Secondi e il Grande Fratello. Quest'anno, infatti, Floriana è pronta a tornare in studio per affiancare Simona Ventura, conduttrice della nuova edizione del reality, insieme ad altri due ex storici gieffini, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli.

Gli amori di Floriana Secondi

Floriana è stata sposata con Mirko Fantini dal quale ha avuto il suo unico figlio Domiziano, nato nel 2008. Dopo la fine del suo matrimonio, Floriana ha avuto una relazione con Daniele Pompili. Da diversi anni, Floriana Secondi è legata ad Angelo, architetto, che non fa parte del mondo dello spettacolo.