Al Grande Fratello 2025, accanto a Simona Ventura in studio ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi

Il Grande Fratello 2025 sta per tornare su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con una nuova edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Oltre alle storie dei nuovi concorrenti, ci sarà anche un importante ritorno in studio: ad affiancare Simona Ventura nel commentare la vita della Casa ci saranno tre ex concorrenti storici del reality.

L’annuncio è arrivato a Verissimo, dove Ventura ha dichiarato: "Ci saranno con me in studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi".

La conduttrice ha anche ricordato la storia d’amore nata nella Casa tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, diventata poi sua moglie e madre dei suoi due figli.

Chi sono gli ex concorrenti che tornano al GF 2025

Cristina Plevani, nata a Iseo (Brescia) il 17 giugno 1972, è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000. Nel 2025 è tornata in tv come concorrente a L’Isola dei Famosi, da cui è uscita vincitrice.

Ascanio Pacelli, nato a Roma il 29 novembre 1973, ha partecipato al Grande Fratello 4 nel 2004. Nella Casa ha incontrato Katia Pedrotti, con cui si è sposato e ha avuto due figli.

Floriana Secondi, nata a Roma il 5 maggio 1977, ha vinto la terza edizione del Grande Fratello nel 2003. Oltre a partecipare come opinionista e concorrente ad altri reality, ha avuto esperienze imprenditoriali.

I concorrenti già annunciati del Grande Fratello 2025

Simona Ventura nel promo del Grande Fratello 2025

Nei promo ufficiali, Simona Ventura ha presentato alcuni dei protagonisti che varcheranno la porta rossa: Matteo è il gigante buono che conosce a memoria la Divina Commedia. Anita, invece, è una ragazza che ha affrontato delusioni e sfide, ma nasconde una grande dolcezza.

Poi ci sono Jonas, giovane ribelle appassionato di filosofia e arti marziali, e Omer, sopravvissuto al crollo della sua casa, che non ha mai smesso di lottare.

In Casa entreranno anche Francesca, madre di due figli grandi, la cui vita è stata stravolta da un tradimento, e Giulio, un medico che ha cambiato prospettiva dopo un incontro in Africa e che cerca una donna capace di camminare al suo fianco.

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE