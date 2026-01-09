Crans-Montana, i genitori di Riccardo Minghetti: "Giustizia per tutte le vittime"

Il padre e la madre di Riccardo ricordano l’ultimo contatto con il figlio poche ore prima del rogo: "A mezzanotte e dieci ho ricevuto un messaggio di buon anno da Riccardo, mi ha detto: Ti voglio bene . Io gli ho risposto: Ti voglio bene, divertiti ".

In Italia, la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo per omicidio, lesioni e incendio colposi , disponendo la riesumazione dei corpi e le autopsie per fare chiarezza sulla dinamica del decesso. Secondo le ultime notizie su Crans-Montana , gli inquirenti starebbero valutando se siano state rispettate le norme di sicurezza, incluse le uscite di emergenza e il limite di capienza del locale.

Riccardo Minghetti, una delle vittime della strage di Crans-Montana

Nel loro racconto emerge il carattere del ragazzo: "Era un personaggio, un provocatore, non voleva studiare, però aveva veramente un cuore tenero, anche con i più piccoli, anche con persone magari ammalate, lui subito correva. Gli amici che lo incontravano, erano tristi e poi uscivano col sorriso perché lui era sempre sorridente, era sempre un ragazzo positivo".

Sarebbe stata la prima volta che Riccardo e i suoi amici avrebbero trascorso la notte di Capodanno lontano dai genitori. In quella stessa notte, la sorella minore si sarebbe salvata per una serie di circostanze fortuite: "Per fortuna è uscita per andare a vedere la festa in piazza. Quindi questo è stato, diciamo, un miracolo".

La ragazza avrebbe cercato di aiutare chi poteva: "Lei ha soccorso i feriti, è tornata anche una seconda volta. Ha solo 15 anni, quindi è stata coraggiosa e molto altruista, e questa è una cosa che le fa onore".

I genitori di Riccardo fanno un appello: "Il dolore è il nostro e quello rimane, lo dobbiamo affrontare da soli. Noi chiediamo giustizia".

Un appello che riguarda tutte le vittime dell’incendio: "Per tutti i ragazzi perché non è solo Riccardo. Non sono state rispettate le vite umane, che penso che sia la cosa in assoluto peggiore che ci possa essere".