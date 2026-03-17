La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 17 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Su richiesta di Halit, Sitki sorveglia Yildiz e riferisce al suo capo ogni movimento della moglie, cosicché Halit possa coglierla in fallo al momento giusto.
Yildiz, però, se ne accorge e si allea con Zehra, Lila, Ender, Asuman, Emir e Caner per tendere una trappola a Halit e fargli uno scherzo.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.