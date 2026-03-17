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SERIE TV17 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 17 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 17 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 17 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 17 marzo

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Su richiesta di Halit, Sitki sorveglia Yildiz e riferisce al suo capo ogni movimento della moglie, cosicché Halit possa coglierla in fallo al momento giusto.

Yildiz, però, se ne accorge e si allea con Zehra, Lila, Ender, Asuman, Emir e Caner per tendere una trappola a Halit e fargli uno scherzo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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