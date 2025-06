Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma) è la nuova serie turca che andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5 nel corso dell'estate.

Nel video qui sopra, scopriamo il cast e i protagonisti di Forbidden Fruit. Su Mediaset Infinity, potete scoprire le trame dei primi episodi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, il cast e i personaggi

Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.

Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.

Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.

Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie Come Sorelle. Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.

Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.

N el cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in Mr. Wrong - Lezioni d’amore e Love Is in the Air, entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, dove vedere la serie turca di Canale 5

Gli episodi di Forbidden Fruit saranno trasmessi in Italia su Canale 5 e saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity dopo la diretta televisiva.

