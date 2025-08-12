Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
12 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 12 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna

La forza di una donna: la trama del 12 agosto

Seyfullah spara a Hikmet, convinto che abbia tradito sua figlia, ma viene difeso da Peyami, che prende la pallottola al suo posto. In ambulanza, Peyami confessa a Hikmet di averlo venduto a Seyfullah, supplicandolo di perdonarlo qualora non ce la facesse.

Sarp incontra Sirin per caso e la porta al cimitero, dove le confessa il suo odio per avergli portato via tutto ci che aveva. Sirin, convinta che Sarp voglia farle del male, fugge e si nasconde tra le lapidi, fino a trovarsi di fronte a quella di Bahar, Nisan e Doruk. Sarp, infatti, l'ha portata lì per farsi raccontare come sono morti e quello che è accaduto.

Sirin riesce a scappare e torna a casa per parlarne con Bahar, che però rifiuta di parlarci. Così, in preda al panico, confessa a sua madre che Sarp è ancora vivo. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

