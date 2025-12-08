Catalogo
LA PUNTATA09 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 9 dicembre in streaming

La puntata del 9 dicembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 9 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 9 dicembre

Eren in una scena di Segreti di famiglia 3Eren in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz scopre un diario di Filiz, dove racconta la sua vita con Mercan, che chiamava Doga, come la figlia defunta.

Ilgaz interroga Dilek, che rivela come Mercan non si sia mai sottoposta a visite mediche né risulti iscritta a scuola. Di fronte alla gravità della situazione, Ilgaz dispone per lei la custodia cautelare.

Nel frattempo, Metin scopre delle tracce di pneumatici e le mostra a Ilgaz.

Dilek confessa a Eren che era lei la donna che ha lanciato la maglietta a casa di Ceylin.

