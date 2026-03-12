Catalogo
SERIE TV12 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 13 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 13 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sirin in una scena de La forza di una donna 3Sirin in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di venerdì 13 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Cem intima Bersan di recuperare le pentole.

La forza di una donna 3: cosa succede il 13 marzo

Cem viene a sapere che Bahar e Ceyda non hanno effettuato la consegna e intima Bersan di recuperare le pentole al più presto.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

