Nella nuova puntata di venerdì 13 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Cem intima Bersan di recuperare le pentole.
Cem viene a sapere che Bahar e Ceyda non hanno effettuato la consegna e intima Bersan di recuperare le pentole al più presto.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.