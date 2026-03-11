Catalogo
SERIE TV12 marzo 2026

Vanina 2, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata della serie Vanina - Un vicequestore a Catania 2 andrà in onda mercoledì 18 marzo. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
Corrado Fortuna (Manfredi) in Vanina 2Corrado Fortuna (Manfredi) in Vanina 2

La terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova serie con protagonista Giusy Buscemi, andrà in onda mercoledì 18 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Vanina 2. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Vanina 2.

Vanina 2, anticipazioni della terza puntata

Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico.

Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa.

Vanina e la squadra lavorano sull'omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant'Agata.

Dove vedere Vanina 2 in streaming gratis

Le nuove puntate di Vanina 2 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

