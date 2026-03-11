La terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova serie con protagonista Giusy Buscemi, andrà in onda mercoledì 18 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di Vanina 2. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Vanina 2.
Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico.
Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa.
Vanina e la squadra lavorano sull'omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant'Agata.
Le nuove puntate di Vanina 2 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.