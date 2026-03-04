La seconda puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova serie con protagonista Giusy Buscemi, andrà in onda mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
In un vecchio hotel abbandonato, un pittoresco personaggio rinviene il cadavere di una donna: il fatto insolito è che, quando il vicequestore Guarrasi arriva sul posto, del corpo non c'è più traccia.
La notte stessa, il corpo senza vita di Azzurra Leonardi viene ritrovato accanto a quello del Monsignor Antonio Murgo. Un assassino a piede libero e due vittime dalle vite specchiate, apparentemente prive di un legame tra loro.
Intanto, le indagini su Salvatore Fratta hanno preso una piega inattesa, che rischia di ribaltare la situazione tra lei e Paolo.
Le nuove puntate di Vanina 2 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity.