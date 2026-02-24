Vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania 2 è la nuova stagione della serie Mediaset con protagonista Giusy Buscemi che andrà in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania 2

Vanina Guarrasi 2, la trama e il cast della nuova stagione

Per la vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si apre una nuova fase della vita professionale e privata, ancora segnata dalle ombre del passato. Il magistrato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi) le promette di lasciare l’Antimafia di Palermo per costruire un futuro insieme, ma solo dopo aver catturato Salvatore Fratta (Cosimo Coltraro), ultimo responsabile dell’omicidio del padre di Vanina, il quale ha lasciato una minaccia al vicequestore.

La squadra della Mobile di Catania si stringe attorno a lei: l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), l’agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena) e il dirigente Tito Macchia (Orlando Cinque), che le assegna una scorta.

Intanto, tra tensioni e pericoli, la vita privata continua: Vanina aiuta l’amica Giuli De Rosa (Dajana Roncione) a custodire un segreto e protegge il medico legale Adriano Calì (Alessandro Lui) da una verità dolorosa mentre il ritorno dell’affascinante Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna) riaccende tensioni sentimentali e la gelosia di Paolo.

Sul fronte professionale, nuove indagini mettono alla prova Vanina e la sua squadra: dall’omicidio di un benefattore nei sotterranei di un pub, alla misteriosa scomparsa di un cadavere in un hotel abbandonato, fino a un delitto durante la festa di Sant’Agata, nonché, la sfida più difficile, indagare quando la vittima è qualcuno a cui si è legati.

Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Stefano Gianino, Daniele Pilli, Manuela Ventura, Andrea Cianci, Domizia Russo, Grazia La Ferla, Roberto Salemi, Pietro Delle Piane, Gabriella Saitta, Rita Abela e Simona Di Bella.

