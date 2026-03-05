Dalla gelosia di Paolo per Manfredi al nuovo caso di omicidio per la squadra di Vanina: sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Vanina 2 e le reazioni degli utenti su X.
Vanina deve accettare la protezione della sua squadra dopo aver ricevuto un avvertimento mafioso.
Vanina e i suoi compagni indagano sull'omicidio del professore Vincenzo La Barbera. L'uomo frequentava la parrocchia di don Rosario ed era un paladino della lotta alla droga.
Giulia parla con Vanina della sua gravidanza segreta e chiede consigli all'amica.
Vanina e Paolo, di nuovo insieme, sono decisi a coronare il loro sogno d'amore. Paolo vuole catturare Fratta, l'ultimo killer ancora libero del commando che uccise il padre di Vanina.
Nonostante la delusione amorosa, Manfredi chiede a Vanina di poter rimanere amici.
Quali segreti nasconde il passato di Vincenzo La Barbera? Paolo e Vanina riusciranno a catturare Fratta?