La prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 è andata in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la prima puntata della serie con protagonista Giusy Buscemi in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Vanina 2.
Ritroviamo Vanina e Paolo di nuovo insieme, decisi a coronare il loro sogno d'amore. L'ultimo ostacolo per poter vivere serenamente insieme è Salvatore Fratta: è l'ultimo killer ancora libero del commando che uccise il padre della Guarrasi.
Mentre Paolo è a Palermo a dirigere le indagini, Vanina, suo malgrado, deve accettare la protezione di Spanò e dei carusi che, dopo l'avvertimento mafioso, non la perdono di vista.
Vanina chiede a Lo Faro di indagare segretamente, perché sente che qualcosa di strano si nasconde dietro quella minaccia.
Intanto la squadra è alle prese con un nuovo caso: l'omicidio del professor Vincenzo La Barbera, paladino della lotta alla droga e per questo inviso ai clan. L'uomo frequentava la parrocchia di don Rosario ed era stato un mentore per Thomas, un giovane coraggioso che segue il suo esempio.
