Vanina - Un vicequestore a Catania 2 debutta mercoledì 4 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La seconda stagione della serie Mediaset con protagonista Giusy Buscemi nel ruolo di Vanina sarà ricca di nuovi casi e colpi di scena.

Giusy Buscemi nella serie Vanina 2

Vanina 2, dove è stata girata la serie

Vanina 2 è stata girata in Sicilia e in particolare a Catania. Il regista Davide Marengo parla dell'importanza delle location nella storia: "È stato bello tornare a Catania per la seconda stagione di Vanina, rientrare in intimità con la città, con le persone che la abitano e che l'affollano, reimmergersi nelle sue vie assolate, ritrovare i locali, gli odori, gli scorci che mi sono sempre restati in testa. Insieme a Giusy Buscemi, agli altri protagonisti della serie e alla troupe abbiamo continuato a inquadrare la città come se non fossimo mai andati via e ancora una volta ci siamo scoperti affascinati e ci siamo ritrovati come a casa".

Catania è anche uno specchio simbolico del personaggio di Vanina: "È stato emozionante tornare ad alzare gli occhi verso la Muntagna, l’Etna, che incombe in ogni scorcio e che non si spegne mai. Ma anche ritrovare quel mare blu che lambisce la città senza renderla mai davvero località marittima. Il posto giusto per Vanina, un personaggio che sembra animato dalle stesse contraddizioni della città: inquieta e vitale, piena di ombre e di luce. Il posto giusto per vivere le sue nuove avventure".

Vanina 2, trama della prima puntata e cast

Per il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si apre un nuovo capitolo, ancora segnato dalle ombre del passato. La stagione riparte dalla minaccia mafiosa lanciata dal temibile Salvatore Fratta (Cosimo Coltraro), l’ultimo assassino di suo padre rimasto in libertà. Per proteggerla, la sua squadra fa quadrato: Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), l’agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena) e il dirigente Tito Macchia (Orlando Cinque) si organizzano per assicurarle una scorta continua.

Ma, nonostante tutto, la vita va avanti. Vanina si trova a sostenere l’amica Giuli De Rosa (Dajana Roncione), aiutandola a custodire un segreto delicato, e a proteggere Adriano Calì (Alessandro Lui) da una verità capace di distruggerlo.

Intanto, il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna) riaccende tensioni e fa emergere la gelosia di Paolo Malfitano (Giorgio Manfredi).

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE