Per prepararci alle nuove puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 da mercoledì 4 marzo su Canale 5, scopriamo come si era conclusa la prima stagione della serie con protagonista Giusy Buscemi.
Nel video qui sopra, potete vedere l'ultima puntata della prima stagione di Vanina.
Nell'ultima puntata della prima stagione di Vanina, l'agente Lo Faro viene riammesso nella squadra e il ragazzo abbraccia tutti i suoi compagni.
Dopo aver fatto pace con l'amica Giuli, Vanina viene accompagnata a un incontro con Paolo. L'uomo conferma a Vanina che è presente una talpa all'interno della sua squadra.
Paolo confida a Vanina la sua decisione di trasferirsi a Catania per continuare a vivere la loro storia: "Per me sei troppo importante, non ti voglio perdere. Io voglio portare a termine le ultime inchieste, poi lascio l'Antimafia e vengo qui a Catania. Tu sei la mia vita. Io la mia decisione l'ho presa".
Tornata a casa, Vanina incontra Manfredi che le confessa il suo amore. "Sono venuto a dirti che sono innamorato di te. Non pensare che ti libererai di me così facilmente", spiega Manfredi.
Vanina e Giuli entrano in casa di Vanina e capiscono che qualcuno ha fatto irruzione, ma senza aver rubato nulla. Un proiettile è stato lasciato davanti la foto del padre di Vanina come avvertimento mafioso. "Chi è entrato non è venuto per rubare. Un vecchio conto che devo finire di regolare. Io sono pronta", dichiara Vanina.