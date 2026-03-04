Vanina: come finisce la serie

Vanina 2, come finisce la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione di Vanina, l'agente Lo Faro viene riammesso nella squadra e il ragazzo abbraccia tutti i suoi compagni.

Dopo aver fatto pace con l'amica Giuli, Vanina viene accompagnata a un incontro con Paolo. L'uomo conferma a Vanina che è presente una talpa all'interno della sua squadra.

Paolo confida a Vanina la sua decisione di trasferirsi a Catania per continuare a vivere la loro storia: "Per me sei troppo importante, non ti voglio perdere. Io voglio portare a termine le ultime inchieste, poi lascio l'Antimafia e vengo qui a Catania. Tu sei la mia vita. Io la mia decisione l'ho presa".

Tornata a casa, Vanina incontra Manfredi che le confessa il suo amore. "Sono venuto a dirti che sono innamorato di te. Non pensare che ti libererai di me così facilmente", spiega Manfredi.

Vanina e Giuli entrano in casa di Vanina e capiscono che qualcuno ha fatto irruzione, ma senza aver rubato nulla. Un proiettile è stato lasciato davanti la foto del padre di Vanina come avvertimento mafioso. "Chi è entrato non è venuto per rubare. Un vecchio conto che devo finire di regolare. Io sono pronta", dichiara Vanina.

