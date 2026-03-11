Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Giusy Buscemi in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Vanina 2 .

La seconda puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 è andata in onda mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5.

Vanina (Giusy Buscemi) e Paolo (Giorgio Marchesi) in Vanina 2

Vanina 2, la trama della seconda puntata

In un vecchio hotel abbandonato un pittoresco personaggio rinviene il cadavere di una donna: il fatto insolito è che, quando il vicequestore Guarrasi arriva sul posto, del corpo non c'è più traccia.

Il sesto senso dice a Vanina di tenere gli occhi aperti: la notte stessa, il corpo senza vita di Azzurra Leonardi viene ritrovato accanto a quello del Monsignor Antonio Murgo.

Un assassino a piede libero e due vittime dalle vite specchiate, apparentemente prive di un legame tra loro: per risolvere il caso Vanina e la sua squadra dovranno indagare tra il presente e il passato, scorgendo ciò che potrebbe essere invisibile agli occhi.

Nel frattempo, Vanina combatte con la sua insonnia: cercando di aiutarla, Manfredi trova uno spazio nuovo nella vita della giovane donna.

Intanto, le indagini su Salvatore Fratta hanno preso una piega inattesa, che rischia di ribaltare la situazione tra lei e Paolo.

Dove vedere Vanina 2 in streaming gratis

Le puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

