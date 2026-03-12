Vanina 2, il riassunto della seconda puntata

Dalla misteriosa scomparsa del corpo di una donna all'improvviso malore di Vanina: sono tanti gli eventi raccontati nella seconda puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5.
In un hotel abbandonato viene rinvenuto il cadavere di una donna. Quando Vanina arriva sul luogo, il corpo sembra essere scomparso.
Paolo vuole ricominciare le indagini per catturare Fratta. Vanina ha un malore improvviso e viene soccorsa da Manfredi.
Bianca, la donna dell'hotel, viene ritrovata senza vita accanto al cadavere di un monsignore.
I carusi vogliono trovare una nuova fidanzata per l'ispettore Spanò.
Attraverso l'allenamento, Manfredi vuole aiutare Vanina con i suoi problemi con l'insonnia.
Cosa lega Bianca al monsignore? Chi li ha uccisi?
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Vanina 2 e le reazioni degli utenti su X.