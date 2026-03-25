Vanina (Giusy Buscemi) nel finale della serie Vanina 2

Nell'ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity, Vanina affronta un complesso caso di omicidio che porterà alla luce oscuri segreti.

Di seguito, scopriamo come finisce la seconda stagione di Vanina.

Come finisce Vanina 2?

Vanina indaga sulla morte di Thomas Ruscica, giovane volontario della parrocchia impegnato contro la lotta alla mafia.

L'indagine costringe Vanina a dover collaborare con Paolo, tornato a Catania dopo un periodo di assenza. Vanina parla con Manfredi dell'incontro con Paolo.

Paolo e Vanina si scontrano durante le indagini, ma scoprono insieme delle preziose informazioni sul clan mafioso dei Brancato sul pc di Thomas. Il ragazzo aveva messo una serie di gps per rintracciare gli spostamenti del clan.

Grazie a questi gps, Paolo e Vanina arrestano molti esponenti mafiosi. Vanina però non crede che Thomas sia stato ucciso dalla mafia.

Nonostante l'affetto provato per Manfredi, Vanina bacia Paolo.

La squadra di Vanina capisce che il vero assassino di Thomas è Pasquale Giustino, marito violento di Crocifissa. Thomas aveva scoperto le violenze dell'uomo e aveva convinto la donna a scappare.

Il giorno dell'omicidio, Pasquale aveva seguito la moglie che doveva incontrare Thomas e lo ha ucciso. "Pasquale aveva scoperto che Thomas mi voleva portare via e lo ha ucciso", confessa la donna.

Dopo l'arresto dell'uomo, Vanina lo interroga e lui confessa il suo coinvolgimento con clan mafioso: Pasquale era un prestanome per il clan Brancato.

Dopo aver affrontato insieme un momento difficile, Giuli e Adriano si riavvicinano.

Vanina 2, la spiegazione del finale

Grazie alla scoperta di un acquisto di una casa in campagna, Vanina pensa di aver trovato il nascondiglio di Salvatore Fratta, uno degli assassini di suo padre.

L'abitazione sembra apparentemente vuota, ma Vanina trova il nascondiglio del boss. "Finalmente è riuscita a trovarmi", dichiara Fratta. Vanina arresta l'uomo e abbraccia Paolo e tutta la sua squadra.

Dopo una notte passata insieme a Paolo, Vanina riceve la visita di Nicoletta, ex di Paolo. Nicoletta confessa a Vanina di essere incinta.

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