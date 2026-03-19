Vanina 2, il riassunto della terza puntata

Dall'omicidio di Vasco Nocera all'incidente di Manfredi: sono tanti gli eventi raccontati nella terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 18 marzo in prima serata su Canale 5.
Un uomo viene trovato senza vita durante la festa di Sant'Agata. Vanina e la sua squadra indagano sull'omicidio di Vasco Nocera.
Vanina invita Manfredi a un concerto, ma desidera che i due rimangano buoni amici.
Giuli ha un confronto con Luca riguardo la sua gravidanza. Adriano annuncia a Giuli e Vanina di voler diventare padre.
Vanina interroga l'ex moglie e i due figli di Vasco Nocera.
La notizia che Paolo frequenta un'altra donna sconvolge Vanina. Durante una serata in discoteca, Vanina allontana bruscamente Manfredi.
Dopo qualche giorno, Vanina scopre che Manfredi ha avuto un brutto incidente in moto dopo la loro serata.
Quali segreti nasconde la famiglia di Vasco Nocera? Chi lo ha ucciso? Vanina riuscirà a riavvicinarsi a Manfredi?
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Vanina 2 e le reazioni degli utenti su X.