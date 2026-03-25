Potete vedere la quarta e ultima puntata della serie con protagonista Giusy Buscemi in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Vanina 2 .

Giusy Buscemi nella serie Vanina

Vanina 2, la trama dell'ultima puntata

Una nuova indagine porta Vanina a dover collaborare con Paolo, che torna a Catania dopo un periodo di assenza.

Gestire i rapporti con l'uomo non sarà facile per il vicequestore ma la priorità è individuare l'assassino di Thomas Ruscica, giovane e coraggioso volontario della parrocchia, che era entrato nel cuore di Vanina e della squadra sin dal caso La Barbera.

Scoprire la verità significherà fare giustizia ,ma anche e soprattutto venire a conoscenza di un segreto utile alle indagini di Vanina su Salvatore Fratta.

Chi ha ucciso Thomas? Vanina riuscirà a catturare l'assassino del padre?

Dove vedere Vanina 2 in streaming gratis

Le puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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