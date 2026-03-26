Dall'omicidio di Thomas Ruscica al ritorno di Paolo a Catania: sono tanti gli eventi raccontati nell'ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5.

Vanina 2, il riassunto del finale

Manfredi torna a lavoro dopo la convalescenza trascorsa accanto a Vanina.

Vanina indaga sulla morte di Thomas Ruscica, giovane volontario della parrocchia impegnato contro la lotta alla mafia.

L'indagine costringe Vanina a dover collaborare con Paolo, tornato a Catania dopo un periodo di assenza. Vanina parla con Manfredi dell'incontro con Paolo.

Vanina sostiene Adriano dopo la scoperta della gravidanza di Giuli.

Paolo e Vanina si scontrano durante le indagini, ma scoprono insieme delle preziose informazioni su un clan mafioso sul pc di Thomas.

Vanina non crede che Thomas sia stato ucciso dalla mafia. Chi è il suo assassino? Paolo e Vanina riusciranno a catturare Fratta?

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata di Vanina 2 e le reazioni degli utenti su X.

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