Rasha Younes contro Omer Elomari: "Non ho mai parlato di amore"

I Rashmer avrebbero definitivamente rotto negli ultimi giorni al Grande Fratello? Nella Casa, diversi concorrenti credono che Rasha Younes non sia mai stata veramente innamorata di Omer Elomari, ma sia solo un'abile giocatrice.
Non sono mancate liti, tensioni e incomprensioni tra Rasha e Omer fino a quella che sembrerebbe una separazione definitiva.
Nel corso della semifinale del GF in onda lunedì 8 dicembre, Simona Ventura chiede spiegazioni ai due ragazzi sugli sviluppi del loro rapporto.
Rasha chiarisce che tra i due non sarebbe mai nata una storia d'amore: “Questa storia è stata una conoscenza, non ho mai parlato di amore. Non lo so. Abbiamo discusso per una cavolata, la sua reazione è stata eccessiva. Non accetto la sua durezza. Mi hanno accusata di essermi avvicinato a lui per gioco, ma non avrebbe senso allontanarmi a questo punto del gioco”.
“Per me è stato un rapporto di conoscenza. Mi ha detto vai a quel paese una mattina dopo un mio buongiorno", è la replica di Omer che sembra essere totalmente disinteressato ad avere un rapporto con Rasha.
“Tu sai tutto della mia vita, ti ho raccontato molto. Abbiamo discusso per una cavolata e lui ha tenuto il broncio tutta la sera. Se vuoi bene a una persona, l’orgoglio lo metti da parte. Se c’era veramente interesse, vieni a parlarmi. Sei venuto a parlarmi oggi dopo una settimana”, sono le critiche di Rasha ai comportamenti tenuti da Omer nell'ultima settimana.
In studio Cristina Plevani commenta il rapporto tra i due concorrenti: “A Rasha piace solamente Rasha, l’ho sempre pensato. Lei ha sempre fatto capire che voleva fare questo percorso da sola. Sei una grandissima giocatrice”.