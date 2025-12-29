L'inviato di Mattino Cinque aggiorna sulle ultime notizie sul caso : "Il sindaco di Palmoli ha messo a disposizione un'altra abitazione dove la famiglia potrebbe andare a vivere, ma non ci siamo con i tempi. La perizia psichiatrica durerà quattro mesi . E in questi quattro mesi come vivrà Nathan?".

A Mattino Cinque , interviene un amico di Nathan, il papà della famiglia nel bosco , e aggiorna sullo stato di salute psicologico dei bambini : "Nathan mi ha accennato che la bambina più grande, quella di 8 anni, fa atti di autolesionismo".

L'amico di Nathan aveva spiegato il suo punto di vista sulla vicenda: "Io credo che questa vicenda è stata strumentalizzata. Io vivo qui e sembra sia stato scritto del falso, come il fatto che i bambini non socializzavano. Non è vero. Io li ho visti sempre socializzare i bimbi".

"Nathan l'ho sentito due giorni fa ed era molto deluso. Si aspettava un ricongiungimento immediato, cosa che non è avvenuta", aveva concluso l'uomo.

