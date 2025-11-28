DOSSIER 28 novembre 2025

Tutta la storia della famiglia nel bosco: dallo stile di vita dei genitori all'allontanamento dei minori per la sospensione della responsabilità genitoriale

La storia della famiglia nel bosco

A Palmoli, in provincia di Chieti, vive una coppia con tre figli che è stata denominata dai media la famiglia nel bosco. Un nome quasi fiabesco che però nasconde una storia che coinvolge il tribunale per i minori dell’Aquila e ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali e della politica. Nel novembre 2025, il tribunale dell’Aquila decide di sospendere la responsabilità genitoriale della coppia.

La famiglia nel bosco, chi sono i genitori Catherine Birmingham è la mamma dei tre bambini, ha 45 anni, è di origini australiane e ha lavorato come insegnante di equitazione. Il papà è Nathan Trevallion, 51 anni, è inglese e ha lavorato come cuoco e artigiano. La coppia ha due gemelli di sei anni e una figlia maggiore di otto anni. La coppia viene segnalata ai servizi sociali nel settembre del 2024. La famiglia chiama i soccorsi in seguito a un’intossicazione alimentare da funghi. I carabinieri, quindi, segnalano il caso ai servizi sociali che fanno i primi sopralluoghi nella casa della famiglia.

La famiglia nel bosco, i problemi della casa e l’allontanamento Nei rapporti dei servizi sociali si legge che la famiglia vivrebbe in condizioni di disagio abitativo in un’abitazione rurale in pietra dove non è presente l’impianto idraulico, la rete fognaria e i servizi igienici. Inoltre, i genitori non avrebbero entrate lavorative fisse e avrebbero deciso di non far frequentare la scuola ai loro figli. Giovedì 20 novembre, gli assistenti sociali e le forze dell’ordine eseguono un’ordinanza del tribunale dei minori di Chieti allontanando i bambini dai genitori. I tre bambini vengono portati in una comunità di accoglienza per minori insieme alla madre. Il padre resta invece nella casa di famiglia e si rivolge a un avvocato per difendersi. Dopo aver contestato le conclusioni del tribunale, l'avvocato della famiglia nel bosco, Giovanni Angelucci, rimette il mandato. Il legale spiega in una nota che i coniugi avrebbero respinto le offerte di aiuto e il progetto di ristrutturazione del casolare. D'altro canto, i due genitori smentiscono questa tesi in un comunicato, sostenendo di non aver capito appieno le proposte ricevute a causa della barriera linguistica.

La famiglia nel bosco, l’istruzione dei minori e l’unschooling Ai microfoni di Dentro la Notizia, la mamma della famiglia nel bosco spiega in cosa consiste l'unschooling, un metodo educativo che promuove un’educazione completamente libera e non guidata da programmi e lezioni scolastiche. “Si chiama unschooling, noi non forziamo i bambini. Loro hanno imparato a leggere e scrivere da soli dopo i sette anni. La compassione e la connessione con la natura sono molto importanti. Non abbiamo fatto niente di criminale e i bambini sono felici”, dichiara Catherine. Il concetto di unschooling non è previsto dalla legge italiana, che prevede però l’homeschooling, ossia l'istruzione domiciliare. In questo caso, i genitori devono avvisare il dirigente scolastico della scuola più vicina, con cui dovranno accordarsi anche per organizzare l'esame d'idoneità, che i minori devono sostenere ogni anno per dimostrare di essere al passo con l'istruzione. Questo perché in Italia esiste un obbligo scolastico di dieci anni, dai 6 ai 16 anni.