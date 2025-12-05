Sicurezza in Italia: la criminalità tra città e periferie

DOSSIER 05 dicembre 2025

Dalle metropoli alle periferie, il problema della sicurezza in Italia tra baby gang, ronde e furti in casa. Ecco cosa denunciano cittadini e istituzioni

Da nord a sud, il tessuto sociale appare sfilacciato di fronte al problema della sicurezza in Italia, a una criminalità che spazia dalla violenza delle baby gang nelle metropoli come Milano, fino alle aggressioni nei parchi della Capitale e alle rapine in villa nel Nord-Est. Il governo rivendica un cambio di rotta e l'introduzione di nuove misure, mentre l'opposizione denuncia tagli alle forze dell'ordine e l'uso del tema a fini propagandistici. In questo contesto, i residenti delle periferie e dei centri urbani denunciano uno stato di abbandono. La mancanza di presidi fissi e la sensazione di impunità hanno generato fenomeni preoccupanti: da un lato la formazione di ronde cittadine per presidiare il territorio, dall'altro una corsa all'acquisto di armi per la difesa abitativa. La sicurezza in Italia

La sicurezza è al centro dell'agenda politica italiana: i rappresentanti della maggioranza del governo invocano il principio della responsabilità e l'espulsione per chi non rispetta le regole, mentre l'opposizione accusa l'esecutivo di definanziare la sicurezza nella legge di bilancio, lasciando le forze di polizia senza risorse adeguate per presidiare periferie e centri urbani. La sicurezza delle città: Milano e Roma tra insicurezza sui mezzi e ronde dei cittadini

A Milano, diversi cittadini denunciano come la zona dei Navigli sia diventata teatro di aggressioni da parte di baby gang che agiscono con violenza gratuita, mentre, sulle linee della metropolitana, bande organizzate di borseggiatrici operano con tecniche collaudate, approfittando della calca per derubare i passeggeri. Nel quartiere Esquilino di Roma, invece, i residenti hanno iniziato a organizzare delle "ronde" per presidiare il territorio attorno alla stazione Termini, denunciando una situazione fatta di spaccio, aggressioni e degrado. La sicurezza nelle periferie: la paura a Barriera di Milano a Torino

Nel quartiere Barriera di Milano a Torino, i residenti parlano di un "coprifuoco" continuo, dove uscire di casa è sempre più percepito come un rischio e un pericolo. Tra i cittadini prevale un senso di rassegnazione e rabbia verso le istituzioni, accusate di aver lasciato che il degrado rendesse invivibile il quartiere. Nel video in alto, la visita di Paolo Del Debbio a Torino, per dare voce agli abitanti del quartiere Barriera di Milano e sentire le loro testimonianze. Furti in abitazione e legittima difesa