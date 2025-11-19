A Quarto Grado, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, genitori di Andrea Sempio, parlano per la prima volta dopo la riapertura del caso Garlasco. La coppia respinge ogni accusa: "Siamo visti come la famiglia degli assassini, ma nostro figlio non ha fatto nulla". I genitori denunciano il peso mediatico e le "bufale" circolate: "Le schifezze che hanno raccontato fino a oggi sono solo delle grandissime bufale e mi aspetto, andando avanti, che ce ne siano altre da raccontare. Su questa storia sta mangiando troppa gente, quindi se ne inventano di ogni", dice la madre di Sempio, che sottolinea: "Ci interessa cosa dice la Procura".

Delitto di Garlasco, le accuse di corruzione e la frattura tra legali