Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati

L’ex legale di Andrea Sempio commenta: "Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla recusazione sia del perito che del giudice. Bisogna capire chi è che l’ha propalata perché ha compiuto un atto di terrorismo rispetto all’indagato, alla psicologia dell’indagato che si sente prima del tempo inchiodato da una cosa che non è ancora avvenuta. Non sarebbe la prima volta perché è già successo con l’impronta 33, con Ignoto 3. È una strategia che non mi piace. Io vorrei capire chi è che l’ha propalata, forse quelli che mi fanno le pulci per la fuga di notizia della consulenza Linarello?".

