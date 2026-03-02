Feyyaz Duman (Behnam) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 marzo durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 9 al 13 marzo

Mehmet fa la proposta di matrimonio a Bade.



Behnam organizza una cena con sua madre, suo zio e Merjan.



Tahir confida a Salim di aver falsificato prove per incastrare Farah e chiede il suo aiuto per difenderla.



Orhan pretende che Tahir impedisca il tentativo di Behnam di sottrarre la sua spedizione. Tahir si affida così a Hizir e Bekir per annullare la partenza del carico dall'Iran.



