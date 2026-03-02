Catalogo
LA PUNTATA03 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 3 marzo in streaming

La puntata del 3 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 3 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 3 marzo

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Dopo la notte trascorsa al parcheggio dei tir, Eren ringrazia Mert e Osman per l'aiuto e torna in ospedale, dove dà a Tugce la notizia della morte dei suoi aggressori.

Nel frattempo, Ceylin telefona a Parla per chiederle dove fosse Eren, ma la ragazza copre l'ispettore capo fornendogli un alibi.

Gul chiama Ceylin per dirle che Mercan ha la febbre alta.

