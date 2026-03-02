La puntata integrale del 3 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Dopo la notte trascorsa al parcheggio dei tir, Eren ringrazia Mert e Osman per l'aiuto e torna in ospedale, dove dà a Tugce la notizia della morte dei suoi aggressori.
Nel frattempo, Ceylin telefona a Parla per chiederle dove fosse Eren, ma la ragazza copre l'ispettore capo fornendogli un alibi.
Gul chiama Ceylin per dirle che Mercan ha la febbre alta.