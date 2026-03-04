Tugce in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz ed Eren interrogano prima Oktay e poi Yeliz: la donna sembra avere molto astio nei confronti di Serap e il sospetto viene confermato dalla testimonianza dell'infermiera. Tugce mostra a Parla l'anello: quest'ultima si rivela un po’ triste e dispiaciuta ma dopo un momento di incomprensione, le due amiche si chiariscono.



Ilgaz continua ad indagare sul caso della domestica mentre Ceylin continua le sue ricerche sull'insegnante. Osman, invece, sta cercando un veleno per uccidere il marito di Zumrut e si presenta a casa della coppia fingendo di dover riverniciare la casa.



Nel frattempo, Efe prepara un'altra sorpresa per Tugce: una visita alla Torre della Fanciulla, in cui i due hanno modo di parlare del loro matrimonio e dei progetti futuri.



Zumrut incalza Osman affinchè uccida suo marito e lui le rivela che intende sostituire uno dei medicinali con un veleno, contando sul fatto che sarà l'infermiera a iniettarglielo. Efe segue la polizia durante la perquisizione della casa dell'insegnante Nuray, dove vengono trovati numerosi documenti falsi, parrucche, passaporti e persino un'arma non registrata.



Infine, Eren scopre dei casi relativi a vecchi delitti che assomigliano moltissimo al caso dell'uomo ritrovato avvolto nel sudario davanti alla porta di casa. Convinto che si tratti di un assassino seriale, Eren porta i fascicoli dei casi a Tugce: i medici le hanno tolto le ingessature e la ragazza passa la sua ultima notte in ospedale a studiare i dossier.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE