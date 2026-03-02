Arif (Feyyaz Duman) e Sirin (Seray Kaya) in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 9 al 14 marzo

Bahar è impegnata nei preparativi della cena commissionata da Cem, la cui consegna si rivelerà essere un'esperienza traumatizzante.



Fazilet continua a pensare di ricominciare con la scrittura.



Kismet confida a Emre che ha davvero un figlio. Una volta saputa la notizia, Emre vuole chiedere spiegazioni a Ceyda.



Sirin tenta di avvicinarsi sempre di più ad Arif.



Nisan e Doruk vengono presi di mira dalla mamma di una loro compagna di scuola.

