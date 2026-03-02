La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 marzo

Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 9 a domenica 15 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 9 al 15 marzo

Lope e Curro indossano lo smoking per andare al casinò e affrontare Basilio. Toño racconta a Manuel il furto dell'auto e del denaro.



Lorenzo è disperato e fa di tutto per riportare Eugenia al sanatorio.



Leocadia non vuole che il matrimonio di Catalina si celebri in segreto. Si decide quindi di fare una cerimonia intima nel salone del palazzo con tutta la famiglia e con alcuni membri della servitù.



Lope sfida a poker Basilio che alla fine perde tutto, ma dice di averli riconosciuti e punta un coltello al ventre di Angela.



Angela, Curro e Lope tornano dal casinò con informazioni inaspettate. Scoprono che Basilio è un mercenario e che è stato incaricato di uccidere Curro.



Manuel cerca di rilanciare l'officina dopo la disavventura di Tono.

