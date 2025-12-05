GF, Omer Elomari contro Rasha Younes: "Non ti sopporto più"

Rasha insiste nello stuzzicarlo e gli chiede se abbia bisogno di una pausa di riflessione. Omer, però, resta serio e ribadisce: "Non è il momento giusto. Mi hai rotto le scatole ".

Nella Casa del Grande Fratello , Omer Elomari perde la pazienza con Rasha Younes quando lei, scherzando in modo provocatorio, lo punzecchia. Omer non accetta lo scherzo della ragazza e afferma: " Non ti sopporto più , sono serio. Non riesco nemmeno a guardarti".

Omer Elomari

A quel punto, lei replica: "Mamma mia, smollati. Hai l'ironia di una bara, di un funerale. Non puoi prendere sul serio tutto. Ora mi è passata la voglia di scherzare, continua a fare il muro tutta la settimana".

Omer commenta il comportamento di Rasha: "Non mi serve più un rapporto del genere"

Il giorno dopo la lite, Omer si sfoga con Donatella Mercoledisanto, che gli ricorda che i conflitti fanno parte di ogni rapporto, ma lui resta fermo sulla sua posizione: "Quando c'è mancanza di rispetto non mi va bene, non mi serve più un rapporto del genere".

Rasha interviene chiarendo il suo punto di vista: "Se tu per una frase ti chiudi per un giorno e mezzo, cosa facciamo nella vita reale? Non è cosi che si fa l'uomo". "Io so fare l'uomo quando sei una donna", attacca Omer.

"Sai quante vite devi rinascere per vedere una donna come me? Io non sono arrabbiata, non me ne frega niente, non provo nulla. Sono sicura che fuori da qua litigheremmo peggio, ma voglio tutelarci e la butto sul ridere", afferma Rasha.